Настя Каменских шокировала фанатов своим откровенным фото

Киев, 4 августа. Певица Настя Каменских продемонстрировала фанатам свою фигуру. Соответствующий пост она выложила на своей странице в Instagram.

Недавно поп-исполнительница отправилась в отпуск вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Алексеем Потапенко (более известным как Потап). В качестве места для отдыха пара выбрала Хорватию. Каменских регулярно делает фотографии и демонстрирует их своим подписчикам.

«Я очень горячая девушка», — подписала пост певица на испанском языке.

Фанаты не смогли пройти мимо откровенной публикации. Они восхитились внешностью Анастасии.

«Шикарная женщина», — написала anna_so.kolovskaia.

«А где в это время был Алексей», — поинтересовался azia_evrope.

«Если не фотошоп, то шедевральная фигура», — сделала комплимент mariannaandrianova2017.

«Купальник неплохой», — подчеркнул sergeismit13.

Ранее известная телеведущая и звезда телепрограммы «Орел и решка» Леся Никитюк выложила новую фотографию на своем аккаунте в Instagram. Фанаты шутливо испугались свежей публикации.