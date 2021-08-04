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Российским водителям назвали семь правил грамотной парковки
Общество
Российским водителям назвали семь правил грамотной парковки
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 4 августа. Автомобильный эксперт Петр Баканов назвал семь основополагающих правил грамотной парковки.

Автомобиль с МКПП специалист не советует постоянно держать на ручном тормозе, но машины с автоматической коробкой передач следует ставить на «ручник» всегда. При парковке можно подстраховаться, включив первую передачу, отмечает Баканов. Это решение будет более предпочтительным зимой.

Не следует бросать транспортное средство на слишком крутых склонах. При парковке на спуске нужно обязательно повернуть колеса, чтобы при скатывании автомобиль съехал в сторону. Оставлять машину зимой лучше в месте с хорошим сцеплением с дорогой, сообщил «Вечерней Москве» Баканов.

Кроме того, паркуя машину, следует помнить, что снегоуборочная техника может перекрыть выезд. Оставлять автомобиль у дороги в холодное время года тоже не следует. На него будут попадать капли воды и грязи, из-за чего могут примерзнуть двери, заключил Баканов.

Ранее автоэксперт Николай Баскаков рассказал о типичных ошибках, которые допускают водители при самостоятельной продаже автомобиля. Одной из самых распространенных оказалась публикация некачественных фотографий.

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