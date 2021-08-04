Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 09:52
09:51
Общество
Повысившего цены на жилье застройщика в Дагестане проверит прокуратура
09:50
Общество
Посол Сербии в России скончался от сердечного приступа
09:49
Политика
Глава МИД Украины исключил шантаж в переговорах Зеленского и Байдена
09:48
Шоу-бизнес
Николай Бурляев рассказал о разводе со звездой «Кавказской пленницы» Натальей Варлей
09:48
Общество
Пригожин добился признания недействительным брачного договора Соболь и Мохова
09:47
Экономика
Кабмин РФ изучит варианты адаптации экономики к зеленой энергетике
09:45
Происшествия
Петербуржец нашел на Пулковском шоссе мужчину с простреленной ногой
09:44
Политика
Мария Захарова описала «Крымскую платформу» цитатой из «Служебного романа»
09:43
Армия
Спецназ ВС России и Узбекистана начал учения близ границы с Афганистаном
09:41
Спорт
Каратистка Чернышева пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус
Все новости

ЦИК России откроет за рубежом почти 350 участков к выборам в Госдуму
Политика
ЦИК России откроет за рубежом почти 350 участков к выборам в Госдуму
adminta.ru  /  Официальный сайт МОГО «Инта»

Москва, 4 августа. Для голосования на выборах в Госдуму в сентябре за рубежом планируется открыть 348 избирательных участков, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, избирательные участки будут открыты в подавляющем большинстве стран мира.

«У нас предполагается 348 зарубежных участков открыть в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена — там сейчас война идет, Ливии и Грузии», — сообщила в интервью «РИА Новости» Памфилова.

При этом проживающие в Грузии россияне смогут проголосовать в соседних странах, отметила глава Центризбиркома.

Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком России принял свыше 16 тыс. заявлений от граждан, которые хотят участвовать в дистанционном электронном голосовании. Заявления будут принимать со 2 августа до 13 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Политика / ЦИК России откроет за рубежом почти 350 участков к выборам в Госдуму
выборы памфилова цик россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru