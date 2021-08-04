ЦИК России откроет за рубежом почти 350 участков к выборам в Госдуму

Москва, 4 августа. Для голосования на выборах в Госдуму в сентябре за рубежом планируется открыть 348 избирательных участков, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, избирательные участки будут открыты в подавляющем большинстве стран мира.

«У нас предполагается 348 зарубежных участков открыть в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена — там сейчас война идет, Ливии и Грузии», — сообщила в интервью «РИА Новости» Памфилова.

При этом проживающие в Грузии россияне смогут проголосовать в соседних странах, отметила глава Центризбиркома.

Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком России принял свыше 16 тыс. заявлений от граждан, которые хотят участвовать в дистанционном электронном голосовании. Заявления будут принимать со 2 августа до 13 сентября.