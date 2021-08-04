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В Сети появились фото Кристиана Бейла со съемок «Тора-4»
Шоу-бизнес
В Сети появились фото Кристиана Бейла со съемок «Тора-4»
youtube.com  /  Pr Scr / MARVEL Россия

Лос-Анджелес, 4 августа. В интернет утекли фотографии, на которых изображен актер Кристиан Бейл, сыгравший Горра Убийцу богов в киноленте «Тор: Любовь и гром».

О съемках четвертой части фильма о громовержце Торе стало известно вскоре после выхода кинокомикса «Мстители: Финал». В квадриквел вернулись такие звезды как Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон. Однако не обошлось и без новых именитых актеров. Суперзлодея Горра Убийцу богов на экране воплотил оскароносный Кристиан Бейл. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Долгое время было неизвестно, насколько велика будет его значимость для киноленты, и как выглядит сам персонаж. Однако, похоже, что ему досталась роль антагониста. Теперь фанаты могут ознакомиться с предполагаемым образом Горра.

Напомним, съемки «Тора-4» начались в январе 2021 года в Австралии и завершились в июне. Кинокомикс выйдет на экраны в мае 2022 года. Постановщиком вновь назначен Тайка Вайтити.

Ранее актриса Бри Ларсон показала подготовку к своей роли в фильме «Марвелы».

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