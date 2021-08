В Сети появились фото Кристиана Бейла со съемок «Тора-4»

Лос-Анджелес, 4 августа. В интернет утекли фотографии, на которых изображен актер Кристиан Бейл, сыгравший Горра Убийцу богов в киноленте «Тор: Любовь и гром».

О съемках четвертой части фильма о громовержце Торе стало известно вскоре после выхода кинокомикса «Мстители: Финал». В квадриквел вернулись такие звезды как Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон. Однако не обошлось и без новых именитых актеров. Суперзлодея Горра Убийцу богов на экране воплотил оскароносный Кристиан Бейл. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Долгое время было неизвестно, насколько велика будет его значимость для киноленты, и как выглядит сам персонаж. Однако, похоже, что ему досталась роль антагониста. Теперь фанаты могут ознакомиться с предполагаемым образом Горра.

The first look at Christian Bale as Gorr the God Butcher in Thor: Love and Thunder!



Filming has resumed in Malibu



(via Daily Mail) pic.twitter.com/2RHo4zG1VJ