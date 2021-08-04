Сомнительные 126 млн долларов Абызова и «Альфа-банка» могут передать государству

Москва, 4 августа. Генпрокуратура намерена взыскать с экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и «Альфа-банка» более 126 млн долларов в пользу государства.

Ведомство усомнилось в законности происхождения этих денег. Об этом ТАСС сообщили в Гагаринском суде Москвы.

«В суд поступил иск от заместителя Генерального прокурора РФ к Абызову и «Альфа-банку», в котором представитель надзорного ведомства требует взыскать с ответчиков более $126 млн в пользу государства. Предварительное заседание (беседа) по этому иску назначена на 12 августа нынешнего года», — заявили в суде.

Абызова задержали 26 марта 2019 года. Его обвинили в похищении 4 млрд рублей и выведении их за рубеж. Жертвами стали акционеры энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

Ранее сообщалось, что экс-главу Сибирского отделения РАН осудят за хищение 46 млн рублей. СК закончил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Он обвиняется в мошенничестве.