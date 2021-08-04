Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 09:52
09:51
Общество
Повысившего цены на жилье застройщика в Дагестане проверит прокуратура
09:50
Общество
Посол Сербии в России скончался от сердечного приступа
09:49
Политика
Глава МИД Украины исключил шантаж в переговорах Зеленского и Байдена
09:48
Шоу-бизнес
Николай Бурляев рассказал о разводе со звездой «Кавказской пленницы» Натальей Варлей
09:48
Общество
Пригожин добился признания недействительным брачного договора Соболь и Мохова
09:47
Экономика
Кабмин РФ изучит варианты адаптации экономики к зеленой энергетике
09:45
Происшествия
Петербуржец нашел на Пулковском шоссе мужчину с простреленной ногой
09:44
Политика
Мария Захарова описала «Крымскую платформу» цитатой из «Служебного романа»
09:43
Армия
Спецназ ВС России и Узбекистана начал учения близ границы с Афганистаном
09:41
Спорт
Каратистка Чернышева пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус
Все новости

Сомнительные 126 млн долларов Абызова и «Альфа-банка» могут передать государству
Происшествия
Сомнительные 126 млн долларов Абызова и «Альфа-банка» могут передать государству
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 августа. Генпрокуратура намерена взыскать с экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и «Альфа-банка» более 126 млн долларов в пользу государства.

Ведомство усомнилось в законности происхождения этих денег. Об этом ТАСС сообщили в Гагаринском суде Москвы.

«В суд поступил иск от заместителя Генерального прокурора РФ к Абызову и «Альфа-банку», в котором представитель надзорного ведомства требует взыскать с ответчиков более $126 млн в пользу государства. Предварительное заседание (беседа) по этому иску назначена на 12 августа нынешнего года», — заявили в суде.

Абызова задержали 26 марта 2019 года. Его обвинили в похищении 4 млрд рублей и выведении их за рубеж. Жертвами стали акционеры энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

Ранее сообщалось, что экс-главу Сибирского отделения РАН осудят за хищение 46 млн рублей. СК закончил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Он обвиняется в мошенничестве.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сомнительные 126 млн долларов Абызова и «Альфа-банка» могут передать государству
абызов альфа-банк взыскание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru