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Доктор Ковальков опроверг влияние кефира и свеклы на здоровье сосудов
Общество
Доктор Ковальков опроверг влияние кефира и свеклы на здоровье сосудов
pixabay.com  /  Desertrose7

Москва, 4 августа. Ни свекла, ни кефир, как правило, не оказывают на сердечно-сосудистую систему положительного эффекта, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков.

Кефир принесет пользу сосудам лишь в случае, если человек будет пить его на протяжении нескольких лет ежедневно и постоянно, рассказал специалист на своем YouTube-канале. Что насчет свеклы, то она помогает очищать кишечник за счет находящихся в составе клетчатки и пектина.

Важную функцию, не связанную с сосудами, несет в себе кефир: он помогает поддерживать в норме бактериальную флору кишечника. Чтобы получить максимальную пользу от кефира, надо брать продукт третьего дня, порекомендовал специалист.

Также диетологи недавно опровергли миф о пользе арбуза в процессе восстановления после COVID-19. Не стоит злоупотреблять им из-за высокого содержания фруктозы.

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кефир свекла сосуды
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