Российскому югу пообещали аномальную жару до конца недели

Сочи, 4 августа. Юг России до конца недели будет изнывать от жары выше 30 градусов.

В прибрежных городах температура воздуха не опустится ниже 30 градусов. В Сочи прогнозируется до 35 градусов тепла, в Симферополе до 37. В Севастополе также ожидается жара 35 градусов. В некоторых южных континентальных регионах России средняя температура воздуха достигнет 43 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, информирует РИА Новости.

В другой части России, в Приморье, в это время идут проливные дожди, погода резко изменилась в сравнении с прошлой неделей. В регионе, по прогнозу синоптиков, дожди будут идти до конца недели, за исключением четверга.