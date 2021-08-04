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Российскому югу пообещали аномальную жару до конца недели
Общество
Российскому югу пообещали аномальную жару до конца недели
Федеральное агентство новостей

Сочи, 4 августа. Юг России до конца недели будет изнывать от жары выше 30 градусов.

В прибрежных городах температура воздуха не опустится ниже 30 градусов. В Сочи прогнозируется до 35 градусов тепла, в Симферополе до 37. В Севастополе также ожидается жара 35 градусов. В некоторых южных континентальных регионах России средняя температура воздуха достигнет 43 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, информирует РИА Новости.

В другой части России, в Приморье, в это время идут проливные дожди, погода резко изменилась в сравнении с прошлой неделей. В регионе, по прогнозу синоптиков, дожди будут идти до конца недели, за исключением четверга.

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