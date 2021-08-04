Пьяный водитель спровоцировал страшную аварию в Приморье

Владивосток, 4 августа. Четыре человека и один подросток пострадали в результате ДТП в районе 476 километра автодороги А-370 «Уссури» в Приморье.

Об этом сообщает управление МВД России по региону. По установленным полицией данным, 53-летний водитель Toyota Cresta, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Voxy.

Ехавший сзади автомобиль, чтобы избежать аварии, совершил съезд с дороги. В результате происшествия были госпитализированы пять человек, включая одного несовершеннолетнего, с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Недавно пьяный несовершеннолетний устроил смертельное ДТП на 28 километре автодороги Егорлыкская — Сальск Целинского района Ростовской области.