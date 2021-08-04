Минздрав сообщил о выписке из больницы 15 россиян после ДТП в Турции. События дня

Объем российского экспорта вакцин для людей в январе-мае 2021 года составил более 22 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС). Объем физических поставок за рубеж в указанный период составил 159 тонн. Это в 32 раза больше, чем в 2020, и почти вдвое больше, чем в период с 2018 года. Добавим, что основная доля в экспорте принадлежит вакцине против COVID-19 «Спутник V», разработанной Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Сегодня препарат зарегистрирован в 69 странах.

Минздрав сообщил о выписке из больницы 15 россиян после ДТП в Турции

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

15 россиян, пострадавших в ДТП в Турции, выписали из стационаров. Об этом сообщили в Минздраве России.

«На данный момент из стационаров выписаны 15 человек <…>. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести. Трое были прооперированы. Пациенты находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Напомню, авария произошла 2 августа в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором находились 22 российских туриста. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала врезался в бетонное ограждение, после чего выехал на встречную полосу и перевернулся. Минздрав России в тот же день сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в результате аварии. Все попавшие в аварию туристы были из Самарской области. Власти региона пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Кроме того, Ростуризм взял на контроль ситуацию с аварией.