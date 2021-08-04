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Минздрав сообщил о выписке из больницы 15 россиян после ДТП в Турции. События дня

  /   Обновлено: 04 августа 2021 10:30
ФАН-ТВ
Минздрав сообщил о выписке из больницы 15 россиян после ДТП в Турции. События дня
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Россия за пять месяцев экспортировала вакцин на 22 миллиарда рублей

Объем российского экспорта вакцин для людей в январе-мае 2021 года составил более 22 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС). Объем физических поставок за рубеж в указанный период составил 159 тонн. Это в 32 раза больше, чем в 2020, и почти вдвое больше, чем в период с 2018 года. Добавим, что основная доля в экспорте принадлежит вакцине против COVID-19 «Спутник V», разработанной Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Сегодня препарат зарегистрирован в 69 странах.

Минздрав сообщил о выписке из больницы 15 россиян после ДТП в Турции

Минздрав сообщил о выписке из больницы 15 россиян после ДТП в Турции. События дня
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

15 россиян, пострадавших в ДТП в Турции, выписали из стационаров. Об этом сообщили в Минздраве России.
«На данный момент из стационаров выписаны 15 человек <…>. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести. Трое были прооперированы. Пациенты находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.
Напомню, авария произошла 2 августа в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором находились 22 российских туриста. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала врезался в бетонное ограждение, после чего выехал на встречную полосу и перевернулся. Минздрав России в тот же день сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в результате аварии. Все попавшие в аварию туристы были из Самарской области. Власти региона пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Кроме того, Ростуризм взял на контроль ситуацию с аварией.

В России создали нейросеть для поиска людей с воздуха

Минздрав сообщил о выписке из больницы 15 россиян после ДТП в Турции. События дня
kaspersky.ru  / 

Специалисты «Лаборатории Касперского» разработали нейросеть, которую можно использовать для поиска людей с воздуха. Разработчики утверждают, что алгоритм способен распознать человека с высоты 150 метров, даже если в кадр попала только часть тела. По заявлению разработчиков, если тело видно полностью, нейросеть сможет понять, двигается ли человек. Этот параметр может быть важен, поскольку лежачему человеку в лесу с большей вероятностью нужна помощь, чем идущему, пояснил руководитель направления Kaspersky Neural Networks Владимир Клешнин.

Самолет с Тимановской вылетел в Вену

Минздрав сообщил о выписке из больницы 15 россиян после ДТП в Турции. События дня
Global Look Press  / Vegard Wivestad GrÃ˜Tt / ZUMAPRESS.com

Самолет с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской вылетел из Токио в Вену. Регистрация спортсменки прошла в VIP-терминале, в который могут попасть лишь аккредитованные аэропортом японские журналисты. Спортсменка не стала отвечать на вопросы представителей СМИ, молча пройдя мимо них. Напомню, инцидент с Тимановской произошел 1 августа. Спортсменка тогда попросила политическое убежище у Австрии. Ранее она оказалась в центре скандала, потому что сообщила, что ее заставляют бежать более длинную дистанцию на Олимпиаде.

 

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