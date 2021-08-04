Звезда «Орла и решки» напугала фанатов своим фото

Киев, 4 августа. Известная украинская ведущая Леся Никитюк решила сделать фотографию в поле подсолнухов. Фанаты шутливо испугались, что из-за нее цена на подсолнечное масло вновь подорожает.

Звезда популярной телепрограммы активно ведет свою страницу в Instagram. Судя по всему, сейчас она проводит отпуск и путешествует по Греции, чем и решила поделиться со своими подписчиками.

«Дорога на Миконос», — подписала пост Леся.

Фанаты шутливо отреагировали на публикацию Никитюк. Они предположили, что подобные фотографии могут спровоцировать очередное повышение цен на подсолнечное масло.

«Следующие фотки уже из Греции», — пишет by.olhabohatyrova.

«Сезон фотографий с подсолнухами объявляется открытым!» — подчеркнул toprayn_official.

«Снова масло подорожает», — иронично отметил cherniavskii_iura.

«Не топчи подсолнухи, масло еще вдвое подорожает», — порекомендовал kovalchuk5791.

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