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Российским дачникам назвали идеальные для выращивания осенью овощи

  /   Обновлено: 04 августа 2021 08:22
Общество
Российским дачникам назвали идеальные для выращивания осенью овощи
pixabay.com

Москва, 4 августа. Период дождливого сезона скоро придет в российские регионы. Садоводы и дачники составили список овощей, которые идеально подойдут для выращивания осенью.

Осенний огород имеет много преимуществ. Так, в это время года уменьшается количество сорняков, снижается активность вредителей, полностью исчезает тля. С приходом дождливого сезона уменьшается потребность в поливе грядок, а на даче становится легче работать из-за отсутствия жары.

Идеальными овощами для посева в этот период являются белокочанная и цветная капуста, горох, салат латук, чеснок, ранние огурцы, репа, шпинат, морковь, укроп и петрушка, пишет Ботаничка.ru.

Недавно автор книг по садоводству и огородничеству Андрей Туманов перечислил несколько простых правил полива, соблюдение которых позволит собрать большой урожай.

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