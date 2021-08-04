Хирург Топузов назвал резкую потерю веса ранним признаком рака желудка

Москва, 4 августа. Ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В. А. Оппеля СЗГМУ им. И. И. Мечникова Рустем Топузов рассказал о первых признаках онкологического заболевания желудка.

Хирург в беседе с порталом «Доктор Питер» включил в список рвоту и тошноту после приема пищи. Также речь идет об ощущении кома в нижнем отделе пищевода и нарушении прохождения еды. Симптомом тяжелого состояния являются желудочные кровотечения.

Также к важным симптомам относится резкая потеря веса. Если другие причины внезапного снижения веса не наблюдаются (в частности, недоедание и анорексия), то можно предполагать онкологию. Специалист призвал проходить онкоскрининг после 45 лет в качестве первичной диагностики рака.

Ранее исследователи из Великобритании установили, что ожирение может способствовать развитию рака пищеварительной системы. Лишний вес вызывает повышенные риски развития различных типов рака.