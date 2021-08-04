«Какая мерзость»: украинцы возмутились медалью с Бандерой

Киев, 4 августа. На Украине к 30-й годовщине независимости выпустили сувенирную медаль, на которой изображен националист Степан Бандера. Жителям страны не понравилась эта идея.

На передней части расположена надпись «Слава Украине!», а на обратной — портреты националистов Симона Петлюры, Степана Бандеры и Евгения Коновальца. Об этом сообщает Regnum.

«Здравомыслящий человек это дерьмо не прилепит к себе», — написал украинский политик и общественный деятель, лидер партии «Союз Левых Сил» Максим Гольдарб.

Эрик С. считает, что для нынешней Украины настоящим символом является доллар. Именно ему сейчас поклоняется правительство.

«Это мерзость. У них даже рожи с дьявольским выражением», — добавила Наталья Ч.

Олександр Р. считает, что еврейские предки президента Украины Владимира Зеленского переворачиваются в гробах. Они уже заготовили дрова для котла, в котором он будет вариться за все свои политические деяния.

Ранее украинцы раскритиковали бывшего спортсмена, а ныне депутата Василия Вирастюка за пост в соцсетях.