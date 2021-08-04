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Барнаульский водитель умер за рулем служебного автобуса
Происшествия
Барнаульский водитель умер за рулем служебного автобуса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Барнаул, 4 августа. Трагический инцидент случился, когда мужчина вез на работу сотрудников одной из городских организаций. Он умер на месте происшествия.

По данным ГИБДД, третьего августа в 08:25 по улице Тихонова 67-летний водитель съехал с дороги и протаранил опору ЛЭП. По одной из версий, мужчина почувствовал сильное недомогание.

В аварии травмы получили несколько пассажиров. Одной из пострадавших медики оказали помощь на месте, 56-летняя горожанка получила перелом руки, а 48-летнюю женщину госпитализировали. Правоохранители назначили проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства смертельного ДТП.

Житель Дзержинска погиб в машине после того, как врезался в стелу. Водитель не смог выбраться из горящего транспорта, сообщал ФАН.

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