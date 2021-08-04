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Сбивший женщину водитель скрылся с места аварии в Ачинске
Происшествия
Сбивший женщину водитель скрылся с места аварии в Ачинске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ачинск, 4 августа. Сотрудники полиции ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Ачинске.

Происшествие случилось 3 августа на улице Кравченко. Автомобиль на полном ходу сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Не снизив скорость, машина быстро скрылась с места ДТП.

Пока неизвестный водитель находился за рулем иномарки Toyota. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Аналогичный инцидент недавно произошел в Москве. Водитель BMW сбил двух подростков на Дмитровском шоссе.

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