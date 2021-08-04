Назван продукт, который поможет избавиться от лишнего веса во сне

Москва, 4 августа. Похудеть возможно даже во сне, для этого необходимо следовать некоторым правилам. Об этом сообщила диетолог-эндокринолог Анжелика Чиж.

По ее словам, во время сна человек может сбросить около 300 граммов. Для этого нужно соблюдать режим и вовремя ложиться в кровать, а также не упускать тот момент, когда в организме вырабатывается соматотропный гормон сна — до 12 ночи. Также для его стимуляции можно употребить два вареных яичных белка, сказала диетолог.

Недавно диетолог Лили Сауттер рассказала о пользе яблок и груш при похудении. Эти фрукты низкокалорийны, обогащены клетчаткой и помогут улучшить пищеварение.