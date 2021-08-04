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Экстремальное похудение может стать причиной еще большего набора веса
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Экстремальное похудение может стать причиной еще большего набора веса
pixabay.com

Москва, 4 августа. Накопленный за долгие годы вес невозможно сбросить за пару месяцев, уверена диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

В случае многолетнего накапливания килограммов сбросить их можно по одному или два в месяц. В противном случае вес непременно вернется, передает «Вечерняя Москва» со слов специалиста. Кроме того, резкие и необоснованные ограничения питания приводят к авитаминозу и снижению иммунитета.

«Из рациона нужно убрать полуфабрикаты, жирные блюда, кондитерские изделия, продукты с содержанием сахара, трансжиров», — посоветовала Писарева.

Чтобы диета дала результат, нужно подходить к похудению обдуманно, заблаговременно до желаемой даты и придерживаясь нескольких несложных правил. Например, использовать вместо сахара стевию или эритрит. Хорошо помогает дробное питание: есть можно через каждые два–три часа небольшими порциями, а сложные углеводы употреблять в первой половине дня. Также специалисты порекомендовали завести пищевой дневник, который поможет свыкнуться с новыми привычками питания.

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