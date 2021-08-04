«Мечтатели с дурдома»: украинцы раскритиковали Зеленского за речи про Крым

Киев, 4 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс никогда не будут российской территорией. Однако украинцы не согласились со своим лидером.

Украинский глава назвал Крымский полуостров своей землей. Об этом сообщает издание Regnum.

«Крым и Донбасс уже никуда не вернутся, но, походу, чем чаще он об этом врет, тем [больше] он уже и сам верит в эту брехню. Уже люди в это не верят, потому что он это обещал перед выборами, прошло 2 года, а он для этого ничего не сделал, только накаляет обстановку. Порошенко, часть 2», — написал Dober.

Другой читатель удивлен тем, что Зеленский собрался на второй президентский срок. Люди только и ждут выборов, чтобы убрать этого комика.

«Мечтатели с дурдома уже достали. Никто не вернется с вашей нацистской политикой!» — добавил Александр.

Наталья П. считает, что Украине уже поздно отстаивать Крым. Возможность умирать за эти земли прошла.

«Реально бред какой-то несет. Россия кучу войн вела за этот Крым. Очень много людей погибали. Они за него погибали и будут погибать. А хохлы даже крымского хана со своими казаками не могли выбить. Только набеги совершали. Наша территория… Ага. В 2014 году уже показали, как готовы за него умирать. Бежали от зеленых человечков — аж пятки сверкали», — отметил читатель под псевдонимом Freedom.

Ранее директор центра политического анализа Павел Данилин ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме.