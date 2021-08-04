Назван правильный способ употребления шоколада без вреда для фигуры

Москва, 4 августа. Употреблять шоколад без вреда для здоровья и фигуры можно, однако стоит это делать правильно. Об этом рассказала австралийский диетолог Лиэнн Уорд.

По ее словам, шоколад можно есть каждый день, но понемногу. Чем ограничивать себя, а потом переедать сладкого, необходимо научиться получать удовольствие, даже когда человек ест мало. Для того чтобы полностью насладиться шоколадкой, диетолог рекомендует употреблять лакомство, когда ничто не отвлекает.

«Я всегда напоминаю своим клиентам, что на вкус один квадратик шоколада такой же, как 20, а самое большое удовольствие вы получаете, когда съедаете первые два или три квадратика», — сказала специалист.

Недавно председатель общероссийского общественного движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова рассказала, что употребление натурального шоколада может помочь справиться со стрессом и повысить настроение.