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Нурмагомедов ответил на слова Макгрегора о его покойном отце
Спорт
Нурмагомедов ответил на слова Макгрегора о его покойном отце
vk.com  /  UFC

Москва, 4 августа. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал замечание титулованного ирландского бойца Конора Макгрегора о его покойном отце, сообщает TMZ Sports.

Экс-чемпион мира по ММА грубо высказался об отце россиянина в ответ на высказывание Нурмагомедова. После победы Порье над Макгрегором российский боец отметил, что добро всегда побеждает зло.

«Ковид — добро, а папа — зло?» — написал в ответ Макгрегор, но вскоре удалил твит.

Журналисты поинтересовались у Нурмагомедова, пересек ли Макгрегор черту. Россиянин ответил утвердительно, но не стал распространяться на эту тему.

«Да, я так считаю», — коротко сообщил Нурмагомедов.

Макгрегор потерпел поражение от американца Дастина Порье на турнире в Лас-Вегасе. В конце первой пятиминутки ирландский боец UFC оступился и сломал ногу. В результате его отстранили от боев до января следующего года по медицинским причинам.

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