Лысеющий Гарик Мартиросян пошутил над своим новым образом

Москва, 4 августа. Шоумен Гарик Мартиросян не переживает из-за своего облысения в 47 лет и иронизирует над своим новым образом в Instagram.

Юморист опубликовал снимок на фоне декоративного электрического светильника в виде дерева с раскидистыми ветвями. Мартиросян подобрал такой ракурс, чтобы ветви будто росли из его макушки, подписав под снимком, что «нарастил волосы».

«Нарастил волосы. Прижились. Теперь надо к парикмахеру-электрику», — прокомментировал комик.

Несмотря на то, что шоумен явно не испытывает комплексов по поводу изменения внешнего вида, последнее время он не расстается с головными уборами. Пост Мартиросян тоже удалил по неизвестным причинам, несмотря на теплую реакцию подписчиков на самоиронию юмориста.

Пользователи социальных сетей так лояльны не ко всем звездам шоу-бизнеса. Не так радужно подписчики отреагировали на изменения во внешности актера Данила Козловского, который, судя по фото, прибавил в весе.