Британский диетолог перечислила вызывающие прыщи продукты

Москва, 4 августа. Прыщи, как правило, появляются из-за генетики или гормональных изменений, но питание также влияет на их появление.

Есть три продукта, которые провоцируют возникновение прыщей на лице. Чтобы их не было, нужно отказаться от молочных продуктов, печенья, шоколада и тортов, в которых есть молоко. Однако в это же время необходимо получать кальций из других источников. Об этом рассказала британский диетолог Харриет Смит, передает Daily Express.

«Если вы решите избегать молочных продуктов, хорошо спланированная безмолочная диета, которая является здоровой и сбалансированной, может обеспечить вас всеми необходимыми питательными веществами», — сказала она.

Сладкие продукты тоже могут вызывать прыщи. В день стоит употреблять не больше 30 граммов сахара. Не стоит забывать, что он также содержится в меде, соках и прочих продуктах. Смит рекомендует отказаться от пищи с высоким содержанием насыщенных жиров, а вместо этого есть орехи, авокадо, оливковое масло и рыбу.

Ранее косметолог Жонкиль Чантри назвала эффективные способы быстро избавиться от прыщей. По ее словам, чтобы уменьшить покраснение и размер прыща, необходимо точечно обработать поврежденный участок перекисью бензоила. Еще один эффективный способ устранить высыпания — салициловая кислота.