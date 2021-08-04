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Названа максимальная температура, которую сможет выдержать тело человека
Общество
Названа максимальная температура, которую сможет выдержать тело человека
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Вашингтон, 4 августа. Тело человека способно выдержать до 35 градусов по Цельсию без опасности для жизни.

Информация об этом сообщается в научном журнале Live Science на основе исследований сотрудников Лаборатории реактивного движения NASA. Для выявления полученных данных специалисты взяли термометр, который был обернут в мокрую ткань, так как этот показатель зависит как от тепла, так и от влажности.

Тело человека при сильной влажности хуже выделяет пот, тем самым это может привести к перегреву организма. Если регуляция внутренней температуры станет невозможной, тело не сможет охлаждаться, что станет опасным для жизни гипертермическим состоянием.

Недавно американские ученые из Мичиганского университета провели исследование и выяснили, откуда образовался кислород в атмосфере Земли.

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