Москва, 4 августа. Страна должна опираться на свои внутренние ресурсы, но если их нет, то они должны идти извне. Однако Украина не может обеспечить ни то, ни другое.

Российский политолог Ростислав Ищенко на своем YouTube-канале считает, что Украиной сейчас управляет неадекватное правительство. В ситуации, когда страна не может сама себя содержать, ее власти ведут неразумную политику.

«Мы видим полную неадекватность украинской элиты, которая загнала сама себя в тоннель, где у нее нет пространства для маневров. Украинская элита получила цельную страну, но с потенцией к расколу, поскольку были националисты и русские регионы, тяготевшие к России», — отметил эксперт.

По его мнению, правительство должно было проводить компромиссную политику, но пошло русофобским путем. Так она рассчитывала, что Запад за это будет платить, содержать, развивать Киев.

«На самом деле Украина — это одноразовый механизм. Ее один раз использовали, а в следующий раз используют что-то другое. Да, Запад будет противостоять России, но это не значит, что он будет содержать 40-миллионное государство за свой счет», — резюмировал Ищенко.

Ранее обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко заявил, что в системе ценностей США Украина потеряла свои позиции и больше не интересна.