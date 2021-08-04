Короткий или длинный: как правильно выбрать отпуск

Москва, 4 августа. Хороший отпуск поможет набраться сил и восстановиться после длительного стресса и усталости. Планировать отдых нужно исходя из интенсивности работы.

Многое зависит при выборе длительности отпуска от характера человека и его включенности в процесс отдыха. Работающим целый год без отдыха лучше взять отпуск не менее 21 дня. При работе более полугода понадобится передышка на не менее 10 дней. Недели будет достаточно, если человек работал три месяца. Об этом рассказал клинический психолог Александр Державин, информирует радио Sputnik.

По словам специалиста, важно прислушиваться к себе, чтобы понять, какой отпуск более подходящий. Отпуск позволяет получить новые эмоции и впечатления. Важно выбирать комбинированные варианты отдыха, а не проводить все время на пляже, считает специалист.

Сексолог и психотерапевт Кульгавчук рассказал ФАН, чем может обернуться для пары раздельный отдых. Последствия раздельного отдыха могут быть разные: это не только соблазны и курортные романы, но и заболевания, передающиеся половым путем, заявил специалист.