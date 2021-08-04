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Названо условие введения безусловного базового дохода в России

  /   Обновлено: 04 августа 2021 07:13
Общество
Названо условие введения безусловного базового дохода в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 августа. Безусловный базовый доход в России появится из-за сокращения рабочих мест в связи с автоматизацией производства, считают в Госдуме.

Государству придется обеспечивать своих граждан регулярными выплатами, считает кандидат экономических наук, глава комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

«Если говорить о безусловном базовом доходе, это вопрос очень обсуждаемый и очень спорный. И он на самом деле не в росте стоимости продукции, а в том, что количество высокооплачиваемых и квалифицированных рабочих мест с учетом развития технологий уменьшается, а людей становится больше. И людям нужно просто на что-то жить и что-то потреблять, поэтому создается вопрос о том, как прокормить и содержать население», — сообщил URA.RU Жигарев.

Депутат напомнил, что безусловный базовый доход обсуждается во всем мире. Он уточнил, что это глобальная проблема, которая приходит в Россию. Автоматизация процессов приведет многих россиян к потере источников дохода, ряд профессий «вымывается» и освобождается большое число людей, у которых «не будет формироваться источников дохода», заключил парламентарий.

Ранее исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что половина россиян поддерживают идею введения безусловного базового дохода. Против введения фиксированной ежемесячной выплаты гражданам оказались 12% опрошенных. Желаемая сумма пособия оценивается в 30 100 рублей.

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россия жигарев безусловный базовый доход
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