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Российские войска получили новейшие бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ»

  /   Обновлено: 04 августа 2021 07:13
Армия
Российские войска получили новейшие бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ»
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 4 августа. Первая партия новейших бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в ближайшее время поступит в войска, машина уже принята на снабжение ВДВ, сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

Источник РИА Новости отметил, что в Воздушно-десантных войсках в настоящий момент нет машин класса «Тайфун-ВДВ». По его данным, первая партия бронеавтомобилей поступит в войска в ближайшее время, вторую партию «Тайфунов-ВДВ» должны передать заказчику в 2022 году.

«В настоящее время бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» производства «Ремдизеля» принят на снабжение Воздушно-десантных войск России. В ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин», — сообщил собеседник агентства.

Для принятой на снабжение военной техники готовятся кадры в учебных заведениях Минобороны России, а в воинских частях уже имеется все необходимое для ее эксплуатации, отмечает издание.

Ранее главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович заявил, что «Тайфун-ВДВ» оснастили модернизированным боевым модулем с 30-мм пушкой. Она обладает уникальными для своего класса показателями по дальности поражения целей.

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