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Neva Towers стал самым дорогостоящим небоскребом «Москва-Сити»
Общество
Neva Towers стал самым дорогостоящим небоскребом «Москва-Сити»
Пресс-служба Mercury Tower

Москва, 4 августа. С 2019 года общая стоимость всех небоскребов на территории «Москва-Сити» выросла на 17%, самым дорогими небоскребами стали Neva Towers и «Город столиц» по цене 294 тысяч рублей.

Совокупная стоимость таким образом достигла 823 миллиардов рублей, сообщает РБК на основе оценки аналитиков Cushman & Wakefield. Такой внушительный рост показателя вызван появлением новой башни — многофункционального комплекса Neva Towers, полагают эксперты, поскольку без башни прирост составил бы всего 3%.

На втором месте «Башня на Набережной» (291,6 тысячи рублей за квадратный метр), на третьем — башня «ОКО» (288,3 тысячи рублей). Самым дорогостоящим объектом стал комплекс «ОКО», стоимость которого составляет 124 миллиардов рублей.

Резкий рост показателя наблюдается также и у российских миллиардеров. Общий капитал этих граждан в период январь-июнь 2021 года вырос на 39,4 миллиарда долларов.

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