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Туристам указали на главные нарушения на пляжном отдыхе
Общество
Туристам указали на главные нарушения на пляжном отдыхе
pexels.com  /  Asad Photo Maldives

Москва, 4 августа. Многие отдыхающие оказались недовольны поведением некоторых людей возле водоемов. Названы вещи, которые можно и нельзя делать на пляже.

Во-первых, не стоит шуметь на пляже. Многие злоупотребляют в таких местах отдыха громкой музыкой, песнями или даже салютами. Чтобы наказать таких нарушителей, нужно обратиться в полицию с заявлением о нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия, передает ИА DEITA.RU.

Однако не во всех регионах одинаковы законы о тишине. Например, в Приморском крае такого нет, поэтому любителям тишины придется расположиться подальше от источников шума.

Также споры возникают из-за мест на пляже. Некоторые ставят палатку и ограждают ее в большом радиусе, чтобы никто не мешал. Этот вопрос никак не регулируется.

Самодельные туалеты являются еще одним спорным моментом. Лучше и правильнее не рыть ямку для справления естественных нужд, а приобрести биотуалет. И последний момент — мусор. Многие недобросовестные туристы выкидывают его под ближайшее дерево. Необходимо помнить, что мусор быстро разлагается в жаре, поэтому его стоит регулярно вывозить.

Ранее туристам рассказали, почему в море нужно купаться не меньше десяти минут. Оказалось, только через десять минут пребывания в воде в кожу начинают проникать микроэлементы и полезные вещества, содержащиеся в морской воде.

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