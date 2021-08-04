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Россия должна создать условия для появления крупных IT-компаний — Жигарев

  /   Обновлено: 04 августа 2021 06:29
Экономика
Россия должна создать условия для появления крупных IT-компаний — Жигарев
pixabay.com

Москва, 4 августа. России пора отойти от сырьевой модели экономики и перейти к созданию условий для появления крупных отечественных IT-компаний.

Необходимо производить высокотехнологичные продукты, которые будут востребованы в мире, заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев в беседе с URA.RU.

«Только 10 самых крупных в мире IT-компаний в совокупности стоят дороже, чем все углеводородные, добывающие и транспортирующие компании в мире», — пояснил он.

Это является ярким примером того, что нужно развивать именно цифровую экономику, поскольку существующая модель экономики России уже не отвечает требованиям современности.

Несмотря на это, Россия движется вперед. Минимум 25 тысяч электрокаров будет выпущено в России к 2024 году, сообщил недавно соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Боровков.

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IT-компании модель экономики сырьевая экономика
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