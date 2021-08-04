Политолог Ищенко обсудил разрушение Украины

Москва, 4 августа. Разрушение государства не принесет ничего хорошего, а на Украину пришла неадекватная элита, готовая продать государство. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, страна нужна для обеспечения комфорта граждан. Если его нет, то люди живут в банде или анархии. Об этом эксперт рассказал на своем YouTube-канале.

«Когда к власти в стране приходит неадекватная элита, которая не понимает, зачем ей нужно государство, оно действует по принципу «А давайте мы быстренько эту страну продадим, деньги оприходуем, а жить будем в Швейцарии»» — отметил эксперт.

Он добавил, что аналогичная ситуация была с предприятиями в 90-х. Бизнесмены получали завод, который мог бы давать прибыль, но предпочитали его быстро и дешево продать, украсть деньги и переехать.

При этом граждане в таких случаях ориентируются исключительно на СМИ. Однако если их контролирует неадекватная элита, то люди подвергаются мощной пропаганде.

Ранее политолог Ростислав Ищенко оценил шансы на улучшение отношений между украинцами и русскими.