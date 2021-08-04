АТОР призвала не ждать конца пандемии и возобновить международный туризм

Москва, 4 августа. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предлагает принять тот факт, что пандемия останется с человечеством надолго и возобновлять туризм нужно уже сейчас.

АТОР обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим ассоциациям некоторых стран Европы и Азии с предложением не ждать окончания кризиса и начать восстанавливать путешествия, основанные на выработанных общих правилах.

Одним из важных условий для этого является признание всеми странами всех вакцин, а также четкая схема регулирования поездок. Для этого нужно ввести унифицированные правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов с разными вариантами доказательства их иммунного статуса. Кроме того, АТОР считает, что UNWTO должно внедрить единые рамочные стандарты Safe Travel, чтобы все отели, транспорт, объекты культурного и исторического наследия подтверждали безопасность посещения для туристов.

Не стоит забывать и о внутреннем туризме. Недавно туроператоры назвали самые бюджетные направления для путешествий внутри страны.