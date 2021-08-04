Российские гандболистки пробились в полуфинал Олимпийских игр

Токио, 4 августа. Российские гандболистки одержали победу над сборной Черногории и вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

Матч завершился со счетом 32:26. В 1/2 финала Олимпиады сборная России встретится с победителем игры Норвегия — Венгрия. Встреча пройдет шестого августа в 11:00 по московскому времени.

Россия в данный момент занимает пятую строчку в общем медальном зачете. Российские олимпийцы принесли стране 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. На первом месте идет Китай.

Российские ватерполистки не отстают от гандболисток. Они недавно также пробились в полуфинал Олимпиады.