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Российские гандболистки пробились в полуфинал Олимпийских игр
Спорт
Российские гандболистки пробились в полуфинал Олимпийских игр
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 4 августа. Российские гандболистки одержали победу над сборной Черногории и вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

Матч завершился со счетом 32:26. В 1/2 финала Олимпиады сборная России встретится с победителем игры Норвегия — Венгрия. Встреча пройдет шестого августа в 11:00 по московскому времени.

Россия в данный момент занимает пятую строчку в общем медальном зачете. Российские олимпийцы принесли стране 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. На первом месте идет Китай.

Российские ватерполистки не отстают от гандболисток. Они недавно также пробились в полуфинал Олимпиады.

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