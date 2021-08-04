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«Убогие физиономии»: Азаров высказался об умственных способностях Зеленского
Политика
«Убогие физиономии»: Азаров высказался об умственных способностях Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 4 августа. Президент Украины Владимир Зеленский является «страшной ошибкой для Украины», заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Политик выступил с резкой критикой властей и, в частности, украинского лидера в эфире телеканала NewsOne. Он призвал зрителей послушать Зеленского «хотя бы две минуты непредвзято» и ответить себе на вопрос, действительно ли это президент и лидер нации.

«Я не хочу обижать, конечно, людей, но все-таки хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности. Более убогих физиономий я не встречал», — заявил он.

Также экс-министр напомнил об отсутствии в стране политической элиты. Свидетельством этого он назвал незаконное преследование лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука со стороны представителей правосудия, судей и прокуроров.

Подвергся критике украинский лидер и со стороны экспертов. Директор центра политического анализа Павел Данилин назвал слова Зеленского о Крыме «клоунадой».

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украина азаров владимир зеленский ум
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