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Чижов допустил проведение саммита Россия — ЕС
Политика
Чижов допустил проведение саммита Россия — ЕС
russianmission.eu  /  Официальный сайт постоянного представительства РФ при Европейском союзе

Брюссель, 4 августа. Саммит Россия — Евросоюз может состояться, но российская сторона не будет выступать с такой инициативой, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат допустил, что инициатива Франции и Германии о проведении саммита Евросоюза с участием России не заглохнет, так как в данных странах «есть целый ряд сторонников в этом вопросе». Но по законам дипломатии делать первый шаг к примирению Россия не должна, так как она не была инициатором «обострения отношений с западными партнерами», уточнил в интервью газете «Известия» Чижов.

Ранее авторы NI предположили, какими будут отношения России и ЕС после ухода канцлера Германии Ангелы Меркель. По мнению старшего научного сотрудника Центра Клингендаэля по России и Восточной Европе в Гааге Тони ван дер Тогта, новый канцлер из Христианско-демократического союза обеспечит дальнейшую преемственность.

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