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Дети оказались менее подвержены долгосрочным последствиям COVID-19

  /   Обновлено: 04 августа 2021 05:41
Общество
Дети оказались менее подвержены долгосрочным последствиям COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 августа. Британские врачи сообщили, что дети реже страдают от долгосрочных последствий коронавируса и быстрее избавляются от них.

Однако некоторые дети все же страдают от таких последствий перенесенного COVID-19, что должны принимать во внимание школы, родители и сами дети. Об этом сообщается в журнале Lancet Child & Adolescent Health.

«Нас сильно обнадеживает то, что доля детей, страдающих от длительных последствий перенесенной коронавирусной инфекции, оказалась небольшой», — заявила профессор Королевского колледжа Лондона (Великобритания) Эмма Данкан.

Ранее стало известно, что реактивная депрессия оказалась опасным симптомом постковидного синдрома. Яркими проявлениями коронавируса становятся депрессивные состояния (в том числе реактивная депрессия), повышается тревожность.

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