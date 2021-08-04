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Самолет с Тимановской вылетел в Вену
Спорт
Самолет с Тимановской вылетел в Вену
Global Look Press  /  Panoramic / Keystone Press Agency

Токио, 4 августа. Самолет с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской вылетел из Токио в Вену.

Самолет вылетел из токийского аэропорта Нарита с маленьким опозданием, сообщает ТАСС. Регистрация Тимановской прошла в VIP-терминале, в который могут попасть лишь аккредитованные аэропортом японские журналисты. Спортсменка не стала отвечать на вопросы представителей СМИ, пройдя молча мимо них.

В столичный аэропорт Тимановскую привезла полицейская машина из польского посольства в Токио. Она там провела два последних дня.

Ситуация с Тимановской произошла 1 августа. Спортсменка тогда попросила политическое убежище у Австрии. Ранее она оказалась в центре скандала, потому что сообщила, что ее заставляют бежать более длинную дистанцию на Олимпиаде.

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