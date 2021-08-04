Илон Маск признался, что его вдохновляют разработки России

Вашингтон, 4 августа. Основатель компании SpaceX Илон Маск признался, что во время разработки ракетного двигателя Raptor его вдохновляли российские технологии.

Изобретатель поделился соответствующей информацией во время интервью Everyday Astronaut. Маск сообщил, что уделяет много времени изучению российских ракетных двигателей. Он подчеркнул, что существуют «замечательные» отечественные разработки.

Маск отметил многолетний опыт России в создании жидкостных ракетных двигателей. Основатель SpaceX подчеркнул, что их двигатель является лишь усовершенствованной версией российской разработки.

Илона Маска интересует не только космос. Например, он недавно пытался занять пост гендиректора компании Apple.