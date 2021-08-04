Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 05:20
05:14
Спорт
Самолет с Тимановской вылетел в Вену
05:08
Технологии
Илон Маск признался, что его вдохновляют разработки России
05:06
Происшествия
Пропавшую в лесу девушку ищут на юге Сахалина
05:05
Общество
Рыба и шоколад оказались в списке антиковидных продуктов
05:01
Общество
Безработные жители Ноябрьска смогут освоить новую профессию в колледже
04:47
Общество
«Пожизненное заключение»: американцы обсудили заявление Байдена об отставке Куомо
04:44
Происшествия
Разнимавшая драку на автомобиле девушка насмерть сбила мужчину в Барнауле
04:42
Общество
Шойгу рассказал об участии военных специалистов в создании вакцины «Спутник V»
04:42
Общество
Названы десять распространенных ошибок в сексе
04:40
Происшествия
«Не повезу тебя»: программиста с ДЦП из списка Forbes выгнали из маршрутки
Все новости

Илон Маск признался, что его вдохновляют разработки России
Технологии
Илон Маск признался, что его вдохновляют разработки России
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Вашингтон, 4 августа. Основатель компании SpaceX Илон Маск признался, что во время разработки ракетного двигателя Raptor его вдохновляли российские технологии.

Изобретатель поделился соответствующей информацией во время интервью Everyday Astronaut. Маск сообщил, что уделяет много времени изучению российских ракетных двигателей. Он подчеркнул, что существуют «замечательные» отечественные разработки.

Маск отметил многолетний опыт России в создании жидкостных ракетных двигателей. Основатель SpaceX подчеркнул, что их двигатель является лишь усовершенствованной версией российской разработки.

Илона Маска интересует не только космос. Например, он недавно пытался занять пост гендиректора компании Apple.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Илон Маск признался, что его вдохновляют разработки России
Илон Маск космос spacex
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru