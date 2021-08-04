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Пропавшую в лесу девушку ищут на юге Сахалина
Происшествия
Пропавшую в лесу девушку ищут на юге Сахалина
53.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области

Южно-Сахалинск, 4 августа. Молодую женщину ищут в лесном массиве около Второй Пади в Корсаковском районе на юге Сахалинской области.

По данным местных СМИ, 28-летняя Анна Кононова вечером 3 августа не вернулась из леса, место ее нахождения до сих пор неизвестно. Для поисковых мероприятий организован сбор добровольцев. Поиски пропавшей девушки ведут волонтеры ПСО «Сова», сообщает издание АСТВ.ру.

На вид пропавшей 25‑30 лет, рост 175 см. Девушка имеет длинные темные волосы, на правом плече татуировка в виде пера и надписи на английском языке. В тот день была одета в черные хлопковые шорты и белую футболку, обута в черно-белые сланцы с надписью Adidas.

Похожий случай произошел на Сахалине в середине июля. Тогда на полуострове пропал водитель такси.

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сахалин поиски пропавшая
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