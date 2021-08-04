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Рыба и шоколад оказались в списке антиковидных продуктов

  /   Обновлено: 04 августа 2021 05:05
Общество
Рыба и шоколад оказались в списке антиковидных продуктов
pixabay.com

Москва, 4 августа. Специалист в области питания, диетолог Эмили Лиминг (Королевский колледж Лондона) перечислила продукты, которые помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Недавнее исследование показало, что люди, регулярно употребляющие качественные растительные продукты, реже заражаются коронавирусом и на 40% легче переносят болезнь. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Важно употребление здоровых и цельных продуктов растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, фасоль и другие бобовые, семена и цельнозерновые продукты. Также необходимо включить в свой рацион жирную рыбу и снизить количество употребляемых продуктов с высокой степенью обработки», — считает диетолог.

Врачи считают, что правильный рацион способствует улучшению иммунитета. Важно, чтобы человек ежедневно употреблял продукты растительного происхождения: орехи, овощи, фрукты. Также обязательно нужно есть жирную рыбу, немного черного шоколада и исключить из рациона рафинированные углеводы и прочие обработанные продукты: колбасы, пельмени, выпечка.

«Преимущество антиковидного рациона в том, что он формирует более здоровый и разнообразный микробный состав в кишечнике, а это напрямую влияет на образование крепкого иммунитета. В то же время медики напоминают, что лучшей защитой является вакцина», — резюмирует автор.

Ранее медики предупредили, что определенные продукты питания, а также стрессовые ситуации могут повлиять на частоту и интенсивность головной боли.

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