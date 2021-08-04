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«Пожизненное заключение»: американцы обсудили заявление Байдена об отставке Куомо
Общество
«Пожизненное заключение»: американцы обсудили заявление Байдена об отставке Куомо
flickr.com  /  Shinya Suzuki / CC BY-ND 2.0

Нью-Йорк, 4 августа. Президент США Джо Байден считает, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах. Американцы обсудили это заявление.

Кроме главы Белого дома, в аналогичном ключе высказались спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и лидер демократов в сенате Чак Шумер. Однако сам обвиняемый отрицает свою вину.

«Байден говорит, что Куомо должен уйти в отставку! Но если бы Байден подвергся такому же тщательному расследованию, как Куомо, ему пришлось бы уйти в отставку. И если бы они оба подверглись такому же тщательному расследованию, как президент Трамп, они оба сейчас были бы за решеткой», — пишет Curly4.

Пользователь amaddog не хочет, чтобы губернатор ушел в отставку. Он считает, это наиболее легкий выход. По его мнению, политик должен быть привлечен к ответственности из-за ситуации с коронавирусом в домах престарелых. За это ему можно дать пожизненный срок.

«В отместку Куомо заявил, что Байден должен уйти в отставку за полное несоблюдение федеральных иммиграционных законов», — иронично отметил johnnysokko.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден оговорился, когда называл сумму награды за вакцинацию против коронавирусной инфекции.

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сша байден Эндрю Куомо
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