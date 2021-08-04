Безработные жители Ноябрьска смогут освоить новую профессию в колледже

Салехард, 4 августа. Участвующий в федеральном проекте «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий обучит неработающих горожан.

Получить новую профессию смогут жители города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа старше 50 лет, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет женщины, а также неработающие мамы дошкольников. Об этом сообщает «Север Пресс».

Они смогут освоить специальности по трем компетенциям WorldSkills Russia. Среди них — поварское дело, IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», архивоведение и документационное обеспечение управления.

В программу учебного заведения входят изучение теории по выбранному направлению и освоение практических навыков в современных мастерских. Это позволит студентам стать востребованными специалистами в арктическом регионе и остальных частях России.

Ранее сообщалось, что жителям Ямала готовы предоставить гектары земли в безвозмездное пользование. Речь идет о земельных участках в местах с лучшей транспортной доступностью.