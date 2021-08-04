Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 05:20
05:14
Спорт
Самолет с Тимановской вылетел в Вену
05:08
Технологии
Илон Маск признался, что его вдохновляют разработки России
05:06
Происшествия
Пропавшую в лесу девушку ищут на юге Сахалина
05:05
Общество
Рыба и шоколад оказались в списке антиковидных продуктов
05:01
Общество
Безработные жители Ноябрьска смогут освоить новую профессию в колледже
04:47
Общество
«Пожизненное заключение»: американцы обсудили заявление Байдена об отставке Куомо
04:44
Происшествия
Разнимавшая драку на автомобиле девушка насмерть сбила мужчину в Барнауле
04:42
Общество
Шойгу рассказал об участии военных специалистов в создании вакцины «Спутник V»
04:42
Общество
Названы десять распространенных ошибок в сексе
04:40
Происшествия
«Не повезу тебя»: программиста с ДЦП из списка Forbes выгнали из маршрутки
Все новости

Безработные жители Ноябрьска смогут освоить новую профессию в колледже
Общество
Безработные жители Ноябрьска смогут освоить новую профессию в колледже
 /  пресс-служба комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге

Салехард, 4 августа. Участвующий в федеральном проекте «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий обучит неработающих горожан.

Получить новую профессию смогут жители города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа старше 50 лет, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет женщины, а также неработающие мамы дошкольников. Об этом сообщает «Север Пресс».

Они смогут освоить специальности по трем компетенциям WorldSkills Russia. Среди них — поварское дело, IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», архивоведение и документационное обеспечение управления.

В программу учебного заведения входят изучение теории по выбранному направлению и освоение практических навыков в современных мастерских. Это позволит студентам стать востребованными специалистами в арктическом регионе и остальных частях России.

Ранее сообщалось, что жителям Ямала готовы предоставить гектары земли в безвозмездное пользование. Речь идет о земельных участках в местах с лучшей транспортной доступностью.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Безработные жители Ноябрьска смогут освоить новую профессию в колледже
ямал образование янао ноябрьск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru