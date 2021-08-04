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Разнимавшая драку на автомобиле девушка насмерть сбила мужчину в Барнауле

  /   Обновлено: 04 августа 2021 04:44
Происшествия
Разнимавшая драку на автомобиле девушка насмерть сбила мужчину в Барнауле
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Барнаул, 4 августа. Девушка на автомобиле пыталась разогнать драку между мужчинами и насмерть сбила одного из них в Барнауле.

Компания из двух мужчин ночью, 2 августа, распивала спиртные напитки. В ходе посиделок у собутыльников случился конфликт и они затеяли драку. Девушка хотела помочь своему другу, и на автомобиле совершила наезд на 34-летнего оппонента. Пострадавший скончался на месте аварии.

Сотрудники полиции задержали 26-летнюю автолюбительницу, свою вину девушка признала. По ее словам, она просто хотела напугать участников драки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Недавно, большегруз насмерть сбил мужчину и женщину, которые двигались по проезжей части. Авария произошла на 73-м километре Варшавского шоссе в Москве.

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