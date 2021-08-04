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Шойгу рассказал об участии военных специалистов в создании вакцины «Спутник V»

  /   Обновлено: 04 августа 2021 04:42
Общество
Шойгу рассказал об участии военных специалистов в создании вакцины «Спутник V»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 4 августа. Военные специалисты Минобороны России с первых дней создания вакцины от коронавируса «Спутник V» принимали участие в ее разработке.

Военные в 2015 году успешно создали и испытали вакцину от лихорадки Эбола. Эти же военные специалисты привлекались к созданию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, информирует газета «Комсомольская правда».

Шойгу ранее высказал поздравления всем десантникам в честь Дня ВДВ. Он заявил, что сегодня ВДВ является оперативно-стратегическим резервом Верховного главнокомандующего Российской Федерации.

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