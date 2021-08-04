Шойгу рассказал об участии военных специалистов в создании вакцины «Спутник V»

Москва, 4 августа. Военные специалисты Минобороны России с первых дней создания вакцины от коронавируса «Спутник V» принимали участие в ее разработке.

Военные в 2015 году успешно создали и испытали вакцину от лихорадки Эбола. Эти же военные специалисты привлекались к созданию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, информирует газета «Комсомольская правда».

Шойгу ранее высказал поздравления всем десантникам в честь Дня ВДВ. Он заявил, что сегодня ВДВ является оперативно-стратегическим резервом Верховного главнокомандующего Российской Федерации.