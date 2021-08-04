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Названы десять распространенных ошибок в сексе
Общество
Названы десять распространенных ошибок в сексе
pixabay.com

Москва, 4 августа. Сексолог и семейный терапевт, блогер Лори Уотсон назвала ошибки, которые чаще всего допускают партнеры в сексе.

Не всегда проблемы в сексе у мужчин связаны с их мастерством. Самыми распространенными ошибками являются неправильная трактовка отсутствия женского желания, разочарование из-за медленного возбуждения партнерши, быстрый переход к гениталиям, концентрация только на собственной эрекции и стимуляция одного лишь влагалища, передает «Лайфхакер».

Женщины же допускают немного иные ошибки. Среди них слишком тонкие намеки, отсутствие разговоров о своих желаниях, концентрация на недостатках своего тела, чрезмерная обеспокоенность партнером, легкие или неуверенные прикосновения.

Ранее психологи назвали пять правил семейной жизни, которые можно и нужно нарушать. Специалисты со всего мира пытаются составить оптимальные правила семейной жизни. Но их универсальность значительно преувеличена: некоторыми из пунктов стоит иногда пренебречь.

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