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Происшествия
«Не повезу тебя»: программиста с ДЦП из списка Forbes выгнали из маршрутки
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«Не повезу тебя»: программиста с ДЦП из списка Forbes выгнали из маршрутки
Происшествия
«Не повезу тебя»: программиста с ДЦП из списка Forbes выгнали из маршрутки
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Санкт-Петербург, 4 августа. Программист Иван Бакаидов, который включен в список Forbes перспективных россиян до тридцати лет, рассказал об инциденте, случившемся с ним в маршрутке Санкт-Петербурга.

Бакаидов, который страдает от ДЦП, сообщил, что решил поехать домой на маршрутке, но он не смог сесть в салон, а водитель сказал: «Выходи, не повезу тебя». Программист отметил, что это первый подобный случай за три года.

Иван добавил, что маршрутка проехала 500 метров и остановилась на светофоре. После этого водитель открыл дверь, встал и сказал «Выходи». Бакаидов признался, что испытал тогда страх, потому что не смог ответить человеку, который шел на него. Его спасло только вмешательство другого человека.

Происшествия с маршрутками случаются очень часто. Недавно этот вид такси столкнулся с грузовиком в Азове.

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Все новости / Происшествия / «Не повезу тебя»: программиста с ДЦП из списка Forbes выгнали из маршрутки
forbes маршрутка бакаидов
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