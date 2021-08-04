Десять вагонов сошли с рельсов после столкновения поездов в Забайкалье

Чита, 4 августа. Два грузовых поезда столкнулись на перегоне Алеур — Бушулей, после чего десять вагонов обоих поездов сошли с рельсов, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошел 3 августа 2021 года в 22:40 по московскому времени. Поезд врезался в хвостовую часть впереди стоящего состава. Никто не пострадал, но движение на перегоне приостановлено, сообщает ТАСС. Для ликвидации ущерба на место уже выехали восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

В Перми произошла трагедия на железной дороге 2 августа, в понедельник. Поезд насмерть сбил человека на перегоне Пермь-2 — Бахаревка Свердловской железной дороги. Мужчина переходил по рельсам на не предусмотренном для этого участке путей.