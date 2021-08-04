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Губернатор Еврейской автономной области сделал прививку от коронавируса
Общество
Губернатор Еврейской автономной области сделал прививку от коронавируса
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Биробиджан, 4 августа. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн сделал прививку, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба правительства ЕАО в интервью ЕАОMedia. По словам Гольдштейна, при нынешней ситуации с коронавирусом в мире самым главным остается соблюдение мер безопасности и вакцинация.

«Система здравоохранения испытывает огромную нагрузку. Давайте не будем испытывать медиков на прочность! Возможность избежать проблемы уже есть — это вакцинация и соблюдение мер безопасности», — сказал губернатор.

Недавно стало известно, что более миллиона жителей Санкт-Петербурга прошли полную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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