Шойгу прокомментировал предложение возглавить список «Единой России»

Москва, 4 августа. Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральный список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

ЕР утвердила предвыборные списки на съезде в июне. По предложению Путина в общефедеральную часть списка помимо Шойгу вошли глава МИД России Сергей Лавров, главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Шойгу напомнил, что непосредственно участвовал в создании партии и у него всегда было особое отношение к ЕР. Отвечая на вопрос, почему он согласился возглавить список «Единой России», министр отметил, что принял предложение как большую честь.

«Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал», — сообщил в интервью Kp.ru Шойгу.

В середине июня Путин предложил кандидатов для первой пятерки федерального списка ЕР на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает RT. По словам главы государства, в списке партии должны присутствовать и политические тяжеловесы, и «люди относительно новые».