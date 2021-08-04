Урбанист назвал причины отсутствия комфортной городской среды в богатых городах

Москва, 4 августа. Наличие достаточного бюджета у городов является важным, но не единственным условием для создания комфортной среды. Об этом заявил замгендиректора фонда «Дом.РФ» Антон Финогенов.

Специалист по урбанистике назвал проблему многоликой, поскольку у всех российских городов разные стартовые условия. Так, у крупного индустриального города с развивающимися предприятиями в бюджете есть деньги на среду, а у города с хроническим дефицитом бюджета — нет.

«Например, Тюмень и Курган — вроде бы соседи, но совсем разные судьбы. Вместе с этим богатство, конечно, не определяет на сто процентов качество городской среды», — заявил Финогенов в беседе с РИА Новости.

Северные города, такие как Норильск, рассматриваются в основном для временного проживания. По этой причине там нет новых жилых строек. Активное жилищное строительство свидетельствует о том, что люди верят в город и вкладывают в него деньги.

Также важными критериями являются менеджмент и качество управления городом. В частности, примером города с небольшим бюджетом и хорошим менеджментом может быть Белгород.

Финогенов отмечает, что многие чиновники считают достаточным наличие школ, детских садов и хорошего асфальта. Однако горожанам нужно больше — общественная и культурная активность, разнообразные возможности для реализации.